Санкции против России за агрессию в Украине продлил ЕС

Санкции против России. Фото: УП

https://racurs.ua/n151638-sankcii-protiv-rossii-za-agressiu-v-ukraine-prodlil-es.html

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Санкции против России из-за агрессии в Украине продлил Совет Европейского союза. Ограничения были продлены для ряда россиян и украинцев, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции будут действовать для 177 физических и 48 юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отметим, что впервые индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которых Брюссель считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, а также замораживание активов в странах Европы.

Другие санкции ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции против конкретных секторов российской экономики, и будут действовать до 31 июля 2021 года. Также на РФ наложены санкции за незаконную аннексию Крыма — они будут действовать до 23 июня 2021 года.

Список санкционированных лиц и организаций регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России ввели в США. Семь российских чиновников попали в санкционный список в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них глава ФСБ России и генпрокурор.