З Сovishield треба поспішати — вакцина дійсна до червня

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151640-z-sovishield-treba-pospishaty-vakcyna-diysna-do-chervnya.html

Ракурс

Вакцинація в Україні від коронавірусу почалась пізніше, ніж планувалося. Через відстрочку з постачанням вакцини, чинна партія може зіпсуватися швидше, ніж буде використана за призначенням.

Термін придатності вакцини закінчується 23 червня 2021 року. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Повідомляється, що для використання усієї партії вакцини до кінцевого строку темпи вакцинації в Україні мають зрости майже вдвічі. Наразі середній темп вакцинації в Україні складає близько 2 тис. 400 щеплень на добу, а тому, при збереженні чинних темпів, Україна встигне використати лише половину партії.



Натомість у МОЗ заявляють, що за два тижні кампанії з вакцинації загальна кількість невикористаної вакцини склала 97 доз. У Міністерстві наголосили, що це у 50 разів менше закладеного показника втрати.

Станом на ранок 9.03.2021 року загальна кількість невикористаних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, а саме розбито, пошкоджено або не підлягає використанню, склала 97 доз, — заявили у відомстві.



Зауважимо, що вакцинація індійською вакциною Covishield розпочалася в Україні 24 лютого. Планувалося, що до кінця першого тижня Україна вийде на 10 тис. щеплень на добу, проте вдалося вийти на показник лише у три тисячі щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що темпи вакцинації від коронавірусу в Україні дещо зросли. За добу 11 березня 8 тис. 859 осіб щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії першу дозу AstraZeneca отримали майже 40 тис. людей — 38 тис. 237. Учора в МОЗ повідомляли про 5 тис. 898 щеплень проти COVID-19