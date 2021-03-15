Темпи вакцинації впали — у «червоній» Вінниці щепили тільки десятьох

https://racurs.ua/ua/n151717-tempy-vakcynaciyi-vpaly-u-chervoniy-vinnyci-vid-koronavirusu-schepyly-tilky-desyatoh.html

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Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні знову знизилися у вихідні дні. У неділю, 14 березня, в країні зробили тільки 2 тис. 18 щеплень.

Міністерство охорони здоров’я України раніше повідомляло, що у п’ятницю зробили понад 9 тис. щеплень, а в суботу вже тільки 3,5 тис.

З початку вакцинації мобільні бригади прищепили 53 тис. 155 осіб проти COVID-19. Усім їм ввели першу дозу вакцини Covishield.

Найбільше за вчора вакцинували в Донецькій області (260 щеплень). А от у Вінницькій області щеплення отримали тільки 10 осіб, в Івано-Франківській — 18, Кіровоградській — 30.

Відзначимо, що Вінниця наприкінці минулого тижня потрапила у «червону» зону карантину, а ситуація з епідемією коронавірусу на Івано-Франківщині продовжує залишатися однією з найважчих в країні — там минулої доби померла від ускладнень, викликаних COVID-19, 31 людина.

За увесь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 44 щеплення), найменша — у Чернігівській області (1 тис. 6).