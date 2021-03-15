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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — за день виявили майже 7 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

15 бер 2021, 09:21
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 14 березня, зафіксували 6 тис. 792 нових випадки хвороби.

Захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 2 тис. 497 осіб;
  • летальних випадків — 130;
  • одужало — 3 тис. 491 особа;
  • здійснено тестувань — 27 тис. 598 (зокрема методом ПЛР — 17 тис. 338, методом ІФА — 3 тис. 236).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 млн 467 тис. 548 осіб;
  • одужало — 1 млн 226 тис. 7 осіб;
  • летальних випадків — 28 тис. 433;
  • проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 377 тис. 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 313 випадків;
  • Вінницька область — 426 випадків;
  • Волинська область — 129 випадків;
  • Дніпропетровська область — 439 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 778 випадків;
  • Закарпатська — 333 випадки;
  • Запорізька область — 61 випадок;
  • Івано-Франківська область — 330 випадків;
  • Київська область — 464 випадки;
  • Кіровоградська область — 10 випадків;
  • Луганська область — 19 випадків;
  • Львівська область — 552 випадки;
  • Миколаївська область — 310 випадків;
  • Одеська область — 407 випадків;
  • Полтавська область — 165 випадків;
  • Рівненська область — 111 випадків;
  • Сумська область — 197 випадків;
  • Тернопільська область — 274 випадки;
  • Харківська область — 373 випадки;
  • Херсонська область — 53 випадки;
  • Хмельницька область — 329 випадків;
  • Черкаська область — 144 випадки;
  • Чернівецька область — 396 випадків;
  • Чернігівська область — 94 випадки.

Раніше ми повідомляли, що кількість нових хворих на коронавірус б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить важкий період через нові штами, які мають іншу клінічну картину.

Джерело: Ракурс


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