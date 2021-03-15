Ракурсhttps://racurs.ua/
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — за день виявили майже 7 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151716-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-mayje-7-tys-novyh-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 14 березня, зафіксували 6 тис. 792 нових випадки хвороби.
Захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 2 тис. 497 осіб;
- летальних випадків — 130;
- одужало — 3 тис. 491 особа;
- здійснено тестувань — 27 тис. 598 (зокрема методом ПЛР — 17 тис. 338, методом ІФА — 3 тис. 236).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 млн 467 тис. 548 осіб;
- одужало — 1 млн 226 тис. 7 осіб;
- летальних випадків — 28 тис. 433;
- проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 377 тис. 404.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 313 випадків;
- Вінницька область — 426 випадків;
- Волинська область — 129 випадків;
- Дніпропетровська область — 439 випадків;
- Донецька область — 85 випадків;
- Житомирська область — 778 випадків;
- Закарпатська — 333 випадки;
- Запорізька область — 61 випадок;
- Івано-Франківська область — 330 випадків;
- Київська область — 464 випадки;
- Кіровоградська область — 10 випадків;
- Луганська область — 19 випадків;
- Львівська область — 552 випадки;
- Миколаївська область — 310 випадків;
- Одеська область — 407 випадків;
- Полтавська область — 165 випадків;
- Рівненська область — 111 випадків;
- Сумська область — 197 випадків;
- Тернопільська область — 274 випадки;
- Харківська область — 373 випадки;
- Херсонська область — 53 випадки;
- Хмельницька область — 329 випадків;
- Черкаська область — 144 випадки;
- Чернівецька область — 396 випадків;
- Чернігівська область — 94 випадки.
Раніше ми повідомляли, що кількість нових хворих на коронавірус б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить важкий період через нові штами, які мають іншу клінічну картину.
Читайте також
.