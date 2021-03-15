Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151716-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-mayje-7-tys-novyh-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 14 березня, зафіксували 6 тис. 792 нових випадки хвороби.

Захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 497 осіб;

летальних випадків — 130;

одужало — 3 тис. 491 особа;

здійснено тестувань — 27 тис. 598 (зокрема методом ПЛР — 17 тис. 338, методом ІФА — 3 тис. 236).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 467 тис. 548 осіб;

одужало — 1 млн 226 тис. 7 осіб;

летальних випадків — 28 тис. 433;

проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 377 тис. 404.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 313 випадків;

Вінницька область — 426 випадків;

Волинська область — 129 випадків;

Дніпропетровська область — 439 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 778 випадків;

Закарпатська — 333 випадки;

Запорізька область — 61 випадок;

Івано-Франківська область — 330 випадків;

Київська область — 464 випадки;

Кіровоградська область — 10 випадків;

Луганська область — 19 випадків;

Львівська область — 552 випадки;

Миколаївська область — 310 випадків;

Одеська область — 407 випадків;

Полтавська область — 165 випадків;

Рівненська область — 111 випадків;

Сумська область — 197 випадків;

Тернопільська область — 274 випадки;

Харківська область — 373 випадки;

Херсонська область — 53 випадки;

Хмельницька область — 329 випадків;

Черкаська область — 144 випадки;

Чернівецька область — 396 випадків;

Чернігівська область — 94 випадки.

Раніше ми повідомляли, що кількість нових хворих на коронавірус б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить важкий період через нові штами, які мають іншу клінічну картину.