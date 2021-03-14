Критичну ситуацію з коронавірусом в Україні пояснив Степанов

Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151690-krytychnu-sytuaciu-z-koronavirusom-v-ukrayini-poyasnyv-stepanov.html

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Коронавірус в Україні почав активно ширитися, а кількість нових хворих б'є всі рекорди. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна увійшла у досить тяжкий період через нові штами.

Нові штами вірусу мають іншу клінічну картину. Про це очільник МОЗ заявив в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі новими штамами коронавірусу заражаються переважно молоді люди.

Ми повинні розуміти, що ми зайшли в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний і більше людей заражається, вражає молодих людей. Ми бачимо зміну клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина, — розповів Степанов.



Степанов також заявив, що ситуація в «червоних» регіонах, зокрема в Івано-Франківській області, стабілізувалася, а зростання кількості хворих призупинилося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що туристичний комплекс «Буковель» два найближчих тижні не працюватиме. Відпочивальників не прийматимуть з 13 до 27 березня 2021 року. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій.