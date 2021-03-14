Критическую ситуацию с коронавирусом в Украине объяснил Степанов

Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/n151690-kriticheskuu-situaciu-s-koronavirusom-v-ukraine-obyasnil-stepanov.html

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Коронавирус в Украине начал активно распространяться, а количество новых больных бьет все рекорды. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период из-за новых штаммов.

Новые штаммы вируса имеют другую клиническую картину. Об этом глава Минздрава заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас новыми штаммами коронавируса заражаются в основном молодые люди.

Мы должны понимать, что мы зашли в довольно трудный период с точки зрения новых штаммов коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, они более контагиозные и больше людей заражаются, он поражает молодых людей. Мы видим изменение клинической картины, они поражают центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина, — рассказал Степанов.



Степанов также заявил, что ситуация в «красных» регионах, в частности в Ивано-Франковской области, стабилизировалась, а рост количества больных приостановился.

Напомним, ранее мы сообщали, что туристический комплекс «Буковель» две ближайшие недели не будет работать. Отдыхающих не будут принимать с 13 до 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций.