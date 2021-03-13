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В Украине началась вакцинация от коронавируса

Вакцина Covishield — в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА)

13 мар 2021, 18:26
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится препаратом Covishield, который предусматривает введение двух доз вакцины.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины рассказала, какими могут быть реакции организма на вакцину от коронавируса Covishield.

В ведомстве отмечают, что вакцины, как и все лекарства, имеют свои риски, однако побочные эффекты после вакцинации обычно незначительны и могут длиться лишь несколько дней.

Отмечается, что возможны такие реакции организма:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах;
  • увеличенные лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • бессонница.

Кроме того, за вакцинированными обязательно наблюдают в течение 30 минут после прививки на случай возникновения аллергических реакций, отмечают в Минздраве.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

  • тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
  • гиперчувствительность к компонентам вакцины;
  • острое заболевание (температура тела выше 38,5°).

В Минздраве отмечают, что имеющихся данных недостаточно для рекомендации вакцинации беременным.


Если беременность наступила между двумя дозами вакцинации, вторую дозу следует вводить после родов, — добавляют в ведомстве.

Источник: Ракурс


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