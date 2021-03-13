В Украине началась вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n151678-vakcina-covishield-v-minzdrave-rasskazali-kakimi-mogut-byt-reakcii-organizma-infografika.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится препаратом Covishield, который предусматривает введение двух доз вакцины.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины рассказала, какими могут быть реакции организма на вакцину от коронавируса Covishield.

В ведомстве отмечают, что вакцины, как и все лекарства, имеют свои риски, однако побочные эффекты после вакцинации обычно незначительны и могут длиться лишь несколько дней.

Отмечается, что возможны такие реакции организма:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

Кроме того, за вакцинированными обязательно наблюдают в течение 30 минут после прививки на случай возникновения аллергических реакций, отмечают в Минздраве.

Противопоказаниями к вакцинации являются:

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

острое заболевание (температура тела выше 38,5°).

В Минздраве отмечают, что имеющихся данных недостаточно для рекомендации вакцинации беременным.