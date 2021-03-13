Вакцина Covishield — в Минздраве рассказали, какими могут быть реакции организма (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151678-vakcina-covishield-v-minzdrave-rasskazali-kakimi-mogut-byt-reakcii-organizma-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля и проводится препаратом Covishield, который предусматривает введение двух доз вакцины.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины рассказала, какими могут быть реакции организма на вакцину от коронавируса Covishield.
В ведомстве отмечают, что вакцины, как и все лекарства, имеют свои риски, однако побочные эффекты после вакцинации обычно незначительны и могут длиться лишь несколько дней.
Отмечается, что возможны такие реакции организма:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница.
Кроме того, за вакцинированными обязательно наблюдают в течение 30 минут после прививки на случай возникновения аллергических реакций, отмечают в Минздраве.
Противопоказаниями к вакцинации являются:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к компонентам вакцины;
- острое заболевание (температура тела выше 38,5°).
В Минздраве отмечают, что имеющихся данных недостаточно для рекомендации вакцинации беременным.
Если беременность наступила между двумя дозами вакцинации, вторую дозу следует вводить после родов, — добавляют в ведомстве.