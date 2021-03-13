В «Слуге народа» рассказали, будут ли просить Зеленского идти на второй срок

Владимир Зеленский, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/n151677-v-sluge-naroda-rasskazali-budut-li-prosit-zelenskogo-idti-na-vtoroy-srok.html

Ракурс

Члены партии «Слуга народа» намерены призывать действующего президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил сегодня, 13 марта, во время брифинга, который состоялся после съезда партии, сообщает издание «Цензор.НЕТ».

Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение, — отметил Арахамия.



Во время предвыборной кампании 2019 года Зеленский заявлял, что планирует быть на посту президента только в течение одного срока из двух возможных. Спустя год, в мае 2020 года, он заявил, что одного президентского срока будет недостаточно, чтобы выполнить все обещания, отметив, что «народ Украины решит», сколько продлится его каденция.

Напомним, «Слуга народа» сегодня во время съезда изменила структуру и устав.