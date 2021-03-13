Партия «Слуга народа» изменила структуру и устав

Съезд партии «Слуга народа». Фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/n151673-partiya-sluga-naroda-izmenila-strukturu-i-ustav.html

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Политическая партия «Слуга народа» 13 марта провела XI съезд в Киеве.

Была утверждена новая редакция устава партии, который вносит изменения в структуру политсилы. Кроме политсовета, появится и Национальный совет общин, куда по должности входят главы всех областных организаций, а также городских организаций Киева и Севастополя. Такое решение было принято на съезде, которое транслировалось в YouTube.

В политсовет войдет 73 человека. В него уже вошли первый вице-спикер Руслан Стефанчук, народные депутаты Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев и Николай Тищенко. Также в составе политсовета будут министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр юстиции Денис Малюська.

Всего в политсовет должны войти 73 члена, 62 из которых избрал съезд сегодня. Еще 11 мест доукомплектуют позже.

Новая редакция устава предусматривает, что партия планирует создавать первичные ячейки, которые смогут инициировать перед областными организациями вопрос отзыва депутатов местных советов. Также обновленный устав предусматривает новый подход к приему в членство партии.

Напомним, 13 марта президент Владимир Зеленский на съезде партии заявил, что «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей. Глава государства подчеркнул, что партийцы должны быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на «действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность».