Зеленский заявил об очищении «Слуги народа» от засланных казачков. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n151669-sluga-naroda-ochischaetsya-ot-zaslannyh-kazachkov-zelenskiy-video.html

Ракурс

«Слуга народа», провластная партия, постепенно очищается от случайных людей.

Представители партии должны быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на «действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность». Об этом 13 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время съезда партии «Слуга народа», который транслировался в YouTube.

Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и от случайных людей. Есть и такие. … Кто до сих пор не понял разницы между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о «все пропало», лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас, — заявил Зеленский.

Также глава государства попросил «слуг» обеспечить единство в Верховной Раде. Зеленский согласился, что дискуссиям есть место в парламенте, но за принципиальные законы «Слуга народа» должна выдавать не менее 226 голосов.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство «Слуги народа» в Верховной Раде существует, как реальное, так и формальное.