Новая бомба-вонючка от «слуг народа»: «Защитим интересы русскоязычных предпринимателей!»

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Ракурс

16 января в Украине ожидается не только сильное похолодание, но и очередной всплеск интереса к языковому вопросу, сопровождаемый провокационными вбросами и спекуляциями. Дело в том, что в этот день вступают в силу положения статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающие предпринимателей обслуживать клиентов на украинском языке. Напомним, что закон был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года и подписан пятым президентом Порошенко под конец его пребывания на этом посту.

О долгом и сложном пути становления языкового законодательства в Украине мы подробно писали. Казалось бы, на 30-м году существования независимой Украины в этой запутанной истории наконец поставлена точка, которая должна была бы прекратить любые спекуляции вокруг языкового вопроса.

Однако нет. Пятая колонна, засевшая в парламенте и состоящая преимущественно из депутатов от ОПЗЖ и значительной части «слуг народа», с достойным лучшего применения упорством пытается подбросить дровишек в костер противоречий. Потому что языковые скандалы служат отличным средством для отвлечения внимания общества от более серьезных проблем.

Главный по языковому вопросу

Если присмотреться к парламентской пятой колонне внимательно, видно, что в рядах бойцов за ползучий реванш «русского мира» существует довольно четкое распределение обязанностей, и «главным по языковому вопросу» в ней выступает днепропетровский депутат, член фракции «Слуги народа» Максим Бужанский. Очень любопытно было отследить законотворческие выкрутасы этого нардепа, сделавшего борьбу за легализацию русского языка и «русского мира» своим коньком.

Одним из первых законопроектов, преследующих эту цель, стал зарегистрированный в середине октября прошлого года проект закона №2287 «О признании утратившим силу Закона Украины «Об очищении власти», потом пошли в ход «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях», предусматривающий выделение миллионных сумм на учебники на русском языке, «О внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады Украины «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году», в котором предлагалось отменить чествование героев Колиивщины и УПА, «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно языка работы)», предлагавший ввести в украинскомпарламентерабочий… русский язык.

Был еще законопроект «О первоочередных мерах по урегулированию языкового вопроса в Украине», суть которого проста: «Признать утратившим силу Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Попытка с треском провалилась, но депутат Бужанский продолжает последовательно отстаивать в стенах украинского парламента интересы «русского мира».

Мог ли он пройти мимо такого вкусного события, как вступление в силу новых правил, касающихся языка обслуживания? Разумеется, нет, ведь это отличный повод для нового языкового хайпа.

«Ужасы» 30-й статьи

Итак, для начала подробно рассмотрим начинающую действовать норму языкового закона, а также то, за что, как именно и на сколько собираются штрафовать предпринимателей, ее нарушающих.

Статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» касается использования украинского языка в сфере обслуживания потребителей. Вкратце ее содержание таково. Язык обслуживания в Украине — украинский (удивительно, правда?). Все предприниматели и организации всех форм собственности должны пользоваться украинским. Рекламные каталоги, обслуживание на кассе, общение с клиентами интернет-магазинов — на украинском. Но! Информация из тех же каталогов (да любая информация!) может дублироваться на других языках. По просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке.

Теперь объясните, где ужас и притеснения? Хотите писать рекламные проспекты на русском? Ради бога, только извольте обеспечить наличие и украинского текста. Клиент помирает, так хочет обслуживания на русском? Да на здоровье, но если только сам попросит.

Но так неинтересно, нужно же на чем-то выдумать скандал, а уж в этом депутат Бужанский мастер. «Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф, — писал он в своем Фейсбуке 21 декабря. — Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальное регулирует рынок… Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей».

В общем, защитник парикмахеров и 27 его коллег из фракции «Слуги народа» быстро сочинили законопроект №4528 «О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно отмены меры реагирования в сфере обслуживания населения».

Он очень короткий, смысл его в том, чтобы изъять из языкового закона положения о порядке наложения штрафов (от 5100 до 6800 гривен) на предпринимателей за нарушение требований языкового законодательства в сфере обслуживания. А сам предприниматель при этом имеет право оспаривать в суде решения Уполномоченного по защите государственного языка или его представителей.

Сейчас, согласно закону, Уполномоченный или его представитель вначале должен выносить предупреждение проштрафившемуся предоставителю услуг и требование в течение 30 дней устранить нарушения. По этому поводу составляется акт. В случае повторного нарушения пишется протокол. Постановление о штрафе выносится Уполномоченным, за повторное нарушение на протяжении года штраф увеличивается.

«Очередной информационный вирус»

Резко против очередной законодательной инициативы страдальцев за «русский мир» выступил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. «Инициатива «слуг народа» о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающая отмену штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на украинском языке, — не что иное, как политический пиар, — написал он на своей странице в Фейсбуке. — Обращаю внимание, что соответствующий законопроект внесен как раз под занавес очередной сессии, буквально за месяц до имплементации 30-й статьи языкового закона об обслуживании на украинском языке. Накануне 1 сентября была аналогичная инициатива отменить перевод школ с русским языком обучения на государственный язык… Убежден, что эта очередная языковая атака не имеет никаких перспектив».

Уполномоченный пишет и о том, что за полгода на должности он не услышал ни единой претензии со стороны предпринимателей, как отечественных, так и зарубежных. А очередной законопроект любителей «русского мира» называет «очередным информационным вирусом, который при условии соблюдения тщательной информационной гигиены не будет иметь никаких шансов»

Он, безусловно, прав — тактика постоянной долбежки по языковому закону и подбрасывания бомб-вонючек, плохо замаскированных под «законопроекты», на самом деле направлена на то, чтобы оживить осточертевший всем «языковой вопрос» и… отвлечь внимание от более серьезных вещей.

Каких? Полагаем, это скоро прояснится. Например, в последнее время оживились разговоры о возможной легализации в Украине документов, выданных на оккупированных территориях. Так что внимательно наблюдаем и не ведемся на провокации.