Зеленський заявив про очищення «Слуги народу» від засланих козачків. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n151669-sluga-narodu-ochyschuietsya-vid-zaslanyh-kozachkiv-zelenskyy-video.html

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«Слуга народу», провладна партія, поступово очищується від випадкових людей.

Представники партії повинні бути постійно на передовій реальних змін, зосередитися на «дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність». Про це 13 березня заявив президент України Володимир Зеленський під час з’їзду партії «Слуга народу», який транслювався в YouTube.

Ми поступово очищуємо команду від засланих козачків, як кажуть, та від випадкових людей. Є і такі. …Хто досі не зрозумів різниці між справжньою думкою народу і своєю Фейсбук-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про «всьо пропало», краще, будь-ласка, встаньте і підіть зараз, — заявив Зеленський.

Також глава держави попросив «слуг» забезпечити єдність у Верховній Раді. Зеленський погодився, що дискусіям є місце в парламенті, але за принципові закони «Слуга народу» повинна видавати щонайменше 226 голосів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що монобільшість «Слуги народу» у Верховній Раді існує, як реальна, так і формальна.