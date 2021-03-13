Відпочинок у Буковелі. Фото: big.travel

https://racurs.ua/ua/n151668-bukovel-zakryly-koly-turystiv-znovu-pryymatymut.html

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Туристичний комплекс «Буковель» два найближчих тижні не працюватиме.

Відпочивальників не прийматимуть з 13 до 27 березня 2021 року. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомила прес-служба «Буковелю».

У цей період буде обмежено в’їзд громадянам, які прямують до села Поляниця з розважальною, спортивною та іншою метою відпочинку.

Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК «Буковель» об'єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг, — зазначили в адміністрації.

В «Буковелі» заявили, що докладуть всіх зусиль для забезпечення гостей можливостями для отримання придбаних на цей період послуг після 27 березня.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті на засіданні регіональної комісії було вирішено з 13 березня закрити курорт «Буковель», який розташований в селі Поляниця Івано-Франківської області. Вчора, 12 березня, на території курорту була поліція, яка заблокувала підйомники. На в’їзді у село встановили додаткові пости.

Як відомо, з 22 лютого в Івано-Франківській області ввели локальний локдаун. Щоб стримати розповсюдження COVID-19, закрили ресторани, кафе, нічні клуби, кінотеатри, спортзали, учнів 5−11 класів відправили на дистанційне навчання.