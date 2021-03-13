Курс долара в Україні до кінця 2021 року спрогнозувало агентство S&P

Курс долара в Україні до кінця 2021 року спрогнозувало S&P. Фото: flickr.com

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Ракурс

Американський долар в Україні зросте в ціні до кінця 2021 року.

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс на рівні 29 грн 50 коп. Таких значень курс досягне наприкінці року. Експерти вважають, що в 2022 році курс зросте до 30 грн за 1 дол., в 2023 та 2024 роках — до 31 грн за 1 дол. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Раніше прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року оновив Міжнародний валютний фонд. Експерти МВФ підрахували, що середньорічний курс гривні до долара в 2021 році становитиме 28,12 грн за 1 дол., в 2022 році — 27,96 грн за 1 дол., в 2023 році — 28,10 грн/дол., в 2024 році — 28,10 грн/дол., в 2025 році — 28,10 грн/дол.

Як відомо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 грн за 1 дол. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 грн за 1 дол.

Нагадаємо, 10 березня офіційний курс гривні в Україні було встановлено на рівні 27,74 грн за долар. Українська грошова одиниця таким чином подешевшала на чотири копійки у порівнянні з оппереднім банківським днем. Натомість євро подешевшав на 10 копійок, його курс встановлено на рівні 32,97 грн за євро.