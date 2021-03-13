Курс доллара в Украине до конца 2021 года спрогнозировало агентство S&P

Курс доллара в Украине до конца 2021 года спрогнозировало S&P. Фото: flickr.com

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Ракурс

Американский доллар в Украине вырастет в цене к концу 2021 года.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс на уровне 29 грн 50 коп. Таких значений курс достигнет в конце года. Эксперты считают, что в 2022 году курс вырастет до 30 грн за 1 долл., в 2023 и 2024 годах — до 31 грн за 1 долл. Об этом говорится в сообщении агентства.

Ранее прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года обновил Международный валютный фонд. Эксперты МВФ подсчитали, что среднегодовой курс гривны к доллару в 2021 году составит 28,12 грн за 1 долл., в 2022 году — 27,96 грн за 1 долл., в 2023 году — 28,10 грн/долл., в 2024 году — 28,10 грн/долл., в 2025 году — 28,10 грн/долл.

Как известно, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн за 1 долл. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн за 1 долл.

Напомним, 10 марта официальный курс гривны в Украине был установлен на уровне 27,74 грн за доллар. Украинская денежная единица таким образом подешевела на четыре копейки по сравнению с первым банковским днем. Зато евро подешевело на 10 копеек, а курс установлен на уровне 32,97 грн за евро.