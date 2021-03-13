Космический ковчег поможет сохранить копии всего живого на Земле. Фото: metronews.ru

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Предотвратить полную потерю растений и животных исследователи предлагают с помощью спутника-ковчега.

Ученые предлагают отправить на Луну ковчег с миллионами видов флоры и фауны, известных человечеству. Они уверены, что этот ковчег станет гарантом выживания земной флоры и фауны даже в случае катастрофических изменений на Земле. Об этом 13 марта сообщает ресурс 4PDA.

В нескольких регионах планеты уже построены «хранилища судного дня», где располагается семенной фонд сельскохозяйственных растений. Однако сохранению хранилищ грозит изменение температуры и таяние ледников. Да и сам металл, из которого сделаны хранилища, повреждается из-за коррозии.

Команда исследователей предлагает построить космический ковчег внутри лавовых труб, расположенных под поверхностью Луны. Шахты лифтов будут связаны с помещениями, где образцы смогут храниться в модулях криогенной консервации с температурой до 180° мороза. Там же расположится генный фонд животных клеток с температурой до 196° с отметкой минус. Ковчег будет питаться с помощью солнечных батарей, которые будут расположены на поверхности Луны.

Сейчас воплотить задуманное в жизнь будет сложно, потому что грузы на Луну не так уж и просто доставить. Исследователи подсчитали, что требуется не менее 250 запусков, чтобы отправить на спутник по 50 образцов каждого из 6,7 млн представителей флоры и фауны Земли.

Напомним, ученые NASA спрогнозировали дату смерти всего живого на планете Земля. Исследователи рассчитали время, когда солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли. Ученые провели компьютерное моделирование, учитывая сотни и даже тысячи различных условий развития жизни на Земле.