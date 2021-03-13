Байден против Nord Stream 2, но с Германией ссориться не хочет. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n151665-bayden-protiv-nord-stream-2-no-s-germaniey-ssoritsya-ne-hochet-politico.html

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Администрация президента США Джо Байдена хочет помешать реализации строительства газопровода «Северный поток-2».

В то же время в Вашингтоне не хотят испортить отношения с Германией, которая поддерживает строительство российского газопровода. Хотя Байден считает Nord Stream 2 невыгодным для Европы, но на кону стоят отношения с Берлином. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Мы оказались между молотом и наковальней, — говорит источник из Белого дома.

Отмечается, что администрация Байдена обязана каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет, с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции. Сейчас идет процесс определения иностранных подсанкционных компаний.

При этом топ-чиновник не захотел комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс. Он подчеркнул, что «мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда сделаем необходимые дальнейшие шаги».

Ранее сообщалось, что санкции против России президент США Джо Байден предложит ввести из-за «Северного потока-2». Вашингтон введет ограничительные меры против связанных с Россией компаний, но не против компаний из Германии.

Напомним, оператор газотранспортных систем Украины подготовился на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2» и разработал ряд сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.