Байден проти Nord Stream 2, але з Німеччиною сваритися не хоче. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n151665-bayden-proty-nord-stream-2-ale-z-nimechchynou-svarytysya-ne-hoche-politico.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена хоче перешкодити реалізації будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Водночас у Вашингтоні не хочуть зіпсувати відносини з Німеччиною, яка підтримує будівництво російського газогону. Хоча Байден вважає Nord Stream 2 невигідним для Європи, але на кону стоять відносини з Берліном. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого чиновника.

Ми опинилися між молотом і ковадлом, — каже джерело з Білого дому.

Зазначається, що адміністрація Байдена зобов’язана кожні 90 днів представляти в Конгрес звіт, із зазначенням організацій, що беруть участь у будівництві трубопроводу, які підпадають під санкції. Зараз триває процес визначення іноземних підсанкційних компаній.

При цьому топ-чиновник не захотів коментувати особливості пакету санкцій, який зараз проходить через міжвідомчий процес. Він наголосив, що «ми продовжуємо вивчати організації, які можуть бути залучені в санкціоновану діяльність, і звідти зробимо необхідні подальші кроки».

Раніше повідомлялося, що санкції проти Росії президент США Джо Байден запропонує ввести через «Північний потік-2». Вашингтон запровадить обмежувальні заходи проти пов’язаних з Росією компаній, але не проти компаній із Німеччини.

Нагадаємо, оператор газотранспортних систем України підготувався на випадок запуску російського газопроводу «Північний потік-2» й розробив низку сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України.