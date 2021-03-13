ВООЗ схвалила застосування однодозної COVID-вакцини. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/ua/n151664-zastosuvannya-odnodoznoyi-vakcyny-vid-koronavirusu-shvalyla-vooz.html

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Застосування однодозової вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Препарат для щеплення від COVID-19 дозволили застосовувати в екстрених випадках. Таке рішення дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX. При цьому ця вакцина потребує лише однієї дози. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти коронавірусу — це подальший крок до контролю над пандемією, — наголосив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.



Нагадаємо, у лютому експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Вакцину можна використовувати людьми старше 18 років.

Вакцина від коронавірусу виробника Johnson & Johnson показала 67% ефективність у запобіганні помірного і важкого перебігу коронавірусу під час третьої фази клінічних досліджень. У випробуванні брало участь майже 44 тис. піддослідних.