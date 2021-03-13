ВОЗ одобрила применение однодозной COVID-вакцины. Фото: interfax.ru

https://racurs.ua/n151664-primenenie-odnodoznoy-vakciny-ot-koronavirusa-odobrila-voz.html

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Применение однодозовой вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Препарат для прививки от COVID-19 разрешили применять в экстренных случаях. Такое решение позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX. При этом эта вакцина требует только одной дозы. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Каждое новое, безопасное и эффективное средство против коронавируса — это дальнейший шаг к контролю над пандемией, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.



Напомним, в феврале эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавирус компании Johnson & Johnson. Вакцину можно использовать людьми старше 18 лет.

Вакцина от коронавируса производителя Johnson & Johnson показала 67% эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого течения коронавируса во время третьей фазы клинических исследований. В испытании участвовало почти 44 тыс. испытуемых.