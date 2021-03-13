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Ракурс
Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Пандемический максимум COVID-больных обновлен в Украине (ИНФОГРАФИКА)

13 мар 2021, 09:02
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Новый максимум случаев COVID-19 за сутки с начала года зафиксировали в Украине.

Вчера, 12 марта, выявили 13 тыс. 276 новых случаев коронавирусной болезни, среди заболевших — 710 детей и 382 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 3 тыс. 967 человек — что тоже является рекордом. Жертвами болезни стали 243 человека, а преодолеть коронавирус сумели 4 тыс. 897 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве и Житомирской области — 1 тыс. 49 и 971 больных. В Винницкой области заболели 933 человека, а в Киевской 913 человек. Еще 879 больных обнаружили во Львовской области, а в Харьковской области заболели 837 человек.

Всего с начала COVID-пандемии заболели 1 млн 451 тыс. 744 человека, а преодолеть болезнь смогли 1 млн 219 тыс. 773 украинца. Умерли от болезни 28 тыс. 158 человек.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 1 тыс. 49 случаев;
  • Винницкая область — 933 случая;
  • Волынская область — 261 случай;
  • Днепропетровская область —693 случая;
  • Донецкая область — 464 случая;
  • Житомирская область — 971 случай;
  • Закарпатская — 625 случаев;
  • Запорожская область — 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 719 случаев;
  • Киевская область — 913 случаев;
  • Кировоградская область — 84 случая;
  • Луганская область —91 случай;
  • Львовская область — 879 случаев;
  • Николаевская область — 378 случаев;
  • Одесская область — 767 случаев;
  • Полтавская область — 244 случая;
  • Ровенская область —380 случаев;
  • Сумская область — 275 случаев;
  • Тернопольская область — 399 случаев;
  • Харьковская область — 837 случаев;
  • Херсонская область — 84 случая;
  • Хмельницкая область — 605 случаев;
  • Черкасская область — 313 случаев;
  • Черновицкая область — 625 случаев;
  • Черниговская область — 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО, Минздрав

Напомним, 12 марта коронавирус в Киеве установил новый печальный рекорд — в больницах столицы находится наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 с начала пандемии.

Источник: Ракурс


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