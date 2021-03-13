Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n151663-pandemicheskiy-maksimum-covid-bolnyh-obnovlen-v-ukraine-infografika.html

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Новый максимум случаев COVID-19 за сутки с начала года зафиксировали в Украине.

Вчера, 12 марта, выявили 13 тыс. 276 новых случаев коронавирусной болезни, среди заболевших — 710 детей и 382 медработника. За минувшие сутки госпитализировали 3 тыс. 967 человек — что тоже является рекордом. Жертвами болезни стали 243 человека, а преодолеть коронавирус сумели 4 тыс. 897 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве и Житомирской области — 1 тыс. 49 и 971 больных. В Винницкой области заболели 933 человека, а в Киевской 913 человек. Еще 879 больных обнаружили во Львовской области, а в Харьковской области заболели 837 человек.

Всего с начала COVID-пандемии заболели 1 млн 451 тыс. 744 человека, а преодолеть болезнь смогли 1 млн 219 тыс. 773 украинца. Умерли от болезни 28 тыс. 158 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1 тыс. 49 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область —693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область —91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область —380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 12 марта коронавирус в Киеве установил новый печальный рекорд — в больницах столицы находится наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 с начала пандемии.