Пандемічний максимум COVID-хворих оновлено в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151663-pandemichnyy-maksymum-covid-hvoryh-onovleno-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Новий максимум випадків COVID-19 за добу з початку року зафіксували в Україні.
Вчора, 12 березня, виявили 13 тис. 276 нових випадків коронавірусної хвороби, серед хворих — 710 дітей та 382 медпрацівники. За минулу добу госпіталізували 3 тис. 967 осіб — що теж є рекордом. Жертвами хвороби стали 243 особи, а подолати коронавірус зуміли 4 тис. 897 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Житомирській області — 1 тис. 49 та 971 хворих. У Вінницькій області захворіли 933 особи, а в Київській 913 осіб. Ще 879 хворих виявили у Львівській області, а в Харківській області захворіли 837 осіб.
Загалом з початку COVID-пандемії захворіли 1 млн 451 тис. 744 особи, а подолати хвороби змогли 1 млн 219 тис. 773 українці. Померли від хвороби 28 тис. 158 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ — 1 тис. 49 випадків;
- Вінницька область — 933 випадки;
- Волинська область — 261 випадок;
- Дніпропетровська область — 693 випадки;
- Донецька область — 464 випадки;
- Житомирська область — 971 випадок;
- Закарпатська — 625 випадків;
- Запорізька область — 345 випадків;
- Івано-Франківська область — 719 випадків;
- Київська область — 913 випадків;
- Кіровоградська область — 84 випадки;
- Луганська область — 91 випадок;
- Львівська область — 879 випадків;
- Миколаївська область — 378 випадків;
- Одеська область — 767 випадків;
- Полтавська область — 244 випадки;
- Рівненська область — 380 випадків;
- Сумська область — 275 випадків;
- Тернопільська область — 399 випадків;
- Харківська область — 837 випадків;
- Херсонська область — 84 випадки;
- Хмельницька область — 605 випадків;
- Черкаська область — 313 випадків;
- Чернівецька область — 625 випадків;
- Чернігівська область — 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 12 березня коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд — у лікарнях столиці перебуває найбільша кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 від початку пандемії.