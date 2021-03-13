Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n151663-pandemichnyy-maksymum-covid-hvoryh-onovleno-v-ukrayini-infografika.html

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Новий максимум випадків COVID-19 за добу з початку року зафіксували в Україні.

Вчора, 12 березня, виявили 13 тис. 276 нових випадків коронавірусної хвороби, серед хворих — 710 дітей та 382 медпрацівники. За минулу добу госпіталізували 3 тис. 967 осіб — що теж є рекордом. Жертвами хвороби стали 243 особи, а подолати коронавірус зуміли 4 тис. 897 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві та Житомирській області — 1 тис. 49 та 971 хворих. У Вінницькій області захворіли 933 особи, а в Київській 913 осіб. Ще 879 хворих виявили у Львівській області, а в Харківській області захворіли 837 осіб.

Загалом з початку COVID-пандемії захворіли 1 млн 451 тис. 744 особи, а подолати хвороби змогли 1 млн 219 тис. 773 українці. Померли від хвороби 28 тис. 158 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ — 1 тис. 49 випадків;

Вінницька область — 933 випадки;

Волинська область — 261 випадок;

Дніпропетровська область — 693 випадки;

Донецька область — 464 випадки;

Житомирська область — 971 випадок;

Закарпатська — 625 випадків;

Запорізька область — 345 випадків;

Івано-Франківська область — 719 випадків;

Київська область — 913 випадків;

Кіровоградська область — 84 випадки;

Луганська область — 91 випадок;

Львівська область — 879 випадків;

Миколаївська область — 378 випадків;

Одеська область — 767 випадків;

Полтавська область — 244 випадки;

Рівненська область — 380 випадків;

Сумська область — 275 випадків;

Тернопільська область — 399 випадків;

Харківська область — 837 випадків;

Херсонська область — 84 випадки;

Хмельницька область — 605 випадків;

Черкаська область — 313 випадків;

Чернівецька область — 625 випадків;

Чернігівська область — 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 12 березня коронавірус у Києві встановив новий сумний рекорд — у лікарнях столиці перебуває найбільша кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 від початку пандемії.