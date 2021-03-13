Російський снайпер застрелив бійця ЗСУ. Фото: voenpro.ru

https://racurs.ua/ua/n151662-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-vid-kuli-vorojogo-snaypera-na-donbasi.html

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Український військовослужбовець загинув на Донбасі від кулі ворога.

Неподалік населеного пункту Мар’їнка стріляв снайпер й смертельно поранив військового Об'єднаних сил. Боєць отримав поранення несумісні з життям. На місці події працював керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід» на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що про агресію російських збройних формувань повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Загалом 12 березня проросійські бойовики понад 10 разів порушували перемир’я на Донбасі. Окупанти гатили з гранатометів та мінометів.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запевняв, що на обстріли російських терористів на Донбасі Збройні сили України відповідатимуть дзеркально.