ЗСУ дзеркально відповіли на обстріли РФ, окупанти поранили бійця ООС

https://racurs.ua/ua/n151259-zsu-dzerkalno-vidpovily-na-obstrily-rf-okupanty-poranyly-biycya-oos.html

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На обстріли російських терористів на Донбасі Збройні сили України відповідатимуть дзеркально. Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Якщо вони діятимуть таким чином, відкриватимуть вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми діятимемо адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація — це війна, — заявив Кравчук.

Очільник української делегації поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на російських терористів, які напередодні одноосібно відмовилися дотримуватися режиму «тиші». Цьому передувало запровадження санкцій ЄС і США проти Росії, а також відвідування Донбасу главою Євроради Шарлем Мішелем.

Водночас захисникам України впродовж минулої доби, 3 березня, вже довелося відстрілюватися від бандформувань РФ в районі проведення операції Об'єднаних сил. За добу було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Зокрема, неподалік населеного пункту Причепилівка, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу кульове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ. Його доправили до лікувального закладу, де надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця — задовільний, — повідомили у прес-центрі штабу ООС в Фейсбук.



На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.