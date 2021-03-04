ВСУ зеркально ответили на обстрелы РФ, оккупанты ранили бойца ООС — война на Донбассе

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На обстрелы российских террористов на Донбассе Вооруженные силы Украины будут отвечать зеркально. Об этом сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война, — заявил Кравчук.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на российских террористов, которые накануне единолично отказались соблюдать режим «тишины». Этому предшествовало введение санкций ЕС и США против России, а также посещение Донбасса главой Евросовета Шарлем Мишелем.

В то же время защитникам Украины на протяжении минувших суток, 3 марта, уже пришлось отстреливаться от бандформирований РФ в районе проведения операции Объединенных сил. За сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные обстреляли позиции наших защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ. Его доставили в лечебное учреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное, — сообщили в пресс-центре штаба ООС в Фейсбук.



На обстрелы противника украинские защитники отвечали ответным огнем.