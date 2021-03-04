Відбитки пальців і «паспорти» запроваджують окупанти Донбасу для охочих відвідати Україну

https://racurs.ua/ua/n151258-vidbytky-palciv-i-pasporty-zaprovadjuut-okupanty-donbasu-dlya-ohochyh-vidvidaty-ukrayinu.html

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На Донбасі готуються запровадити спеціальні перепустки для виїзду із так званої ДНР на контрольовані Києвом території України.

Окупаційна адміністрація найближчим часом ухвалить так званий закон ДНР, який фактично узаконить кордони квазі-республіки.

У документі, який має назву «Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування силових структур і правоохоронних органів ДНР і держави Україна», передбачається запровадження дозвільної процедури на виїзд осіб з окупованих територій, а також встановлюється перелік осіб, яким заборонять в’їзд чи виїзд з/до ДНР.

У ці дні завершується процес міжвідомчого погодження такого «закону».

Лінію фронту дозволять перетинати за наявності перепустки, яку оформлятимуть так звані «органи внутрішніх справ ДНР». Її видаватимуть громадянам з 18-річного віку, безоплатно і тільки на півроку.

Обов’язкові умови при цьому — надання відбитків пальців (дактилоскопічна реєстрація), фото і перевірка особистих засобів зв’язку.

Окрему перепустку бойовики вимагатимуть і для автомобілів, на яких перетинатимуть лінію розмежування охочі. Окупанти перевірятимуть телефони при в’їзді (вході) через лінію розмежування, там проводитимуть дактилоскопічну реєстрацію та фотографування фізособи.

В українській підгрупі ТГК не виключили, що аналогічні вимоги найближчим часом встановить для українців на окупованих територіях і так званна ЛНР.

Це спричинить подальшу ізоляцію громадян від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції, — відзначила прес-служба української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, 3 березня окупанти заявили про вихід з перемир’я на Донбасі. Маріонетки Кремля з терористичної ДНР дозволили своїм бандформуванням відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях ЗСУ.