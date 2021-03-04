Отпечатки пальцев и «паспорта» вводят оккупанты Донбасса для желающих посетить Украину

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Ракурс

На Донбассе готовятся ввести специальные пропуска для выезда из так называемой ДНР на контролируемые Киевом территории Украины.

Оккупационная администрация в ближайшее время примет так называемый закон ДНР, который фактически узаконит границы квази-республики.

В документе, который называется «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина», предусматривается введение разрешительной процедуры на выезд лиц из оккупированных территорий, а также устанавливается перечень лиц, которым запретят въезд или выезд из/в ДНР.

В эти дни завершается процесс межведомственного согласования такого «закона».

Линию фронта разрешат пересекать при наличии пропуска, который будут оформлять так называемые «органы внутренних дел ДНР». Его будут выдавать гражданам с 18-летнего возраста и только на полгода.

Обязательные условия для этого — предоставление отпечатков пальцев (дактилоскопическая регистрация), фото и проверка личных средств связи.

Отдельное пропуск боевики будут требовать и для автомобилей, на которых будут пересекать линию разграничения желающие. Оккупанты готовятся проверять телефоны при въезде (входе) через линию разграничения, там же будут проводить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование физлица.

В украинской подгруппе ТГК не исключили, что аналогичные требования в ближайшее время установит для украинцев на оккупированных территориях и так называемая ЛНР.

Это приведет к дальнейшей изоляции граждан от территории Украины, которая контролируется правительством. Такие меры реализуются под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, — отметила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 3 марта оккупанты заявили о выходе из перемирия на Донбассе. Марионетки Кремля из террористической ДНР разрешили своим бандформированиям открывать «предупредительный» огонь по позициям ВСУ.