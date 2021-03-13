Российский снайпер застрелил бойца ВСУ. Фото: voenpro.ru

https://racurs.ua/n151662-ukrainskiy-voennyy-pogib-ot-puli-vrajeskogo-snaypera-na-donbasse.html

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Украинский военнослужащий погиб на Донбассе от пули врага.

Недалеко от населенного пункта Марьинка стрелял снайпер и смертельно ранил военного. Боец получил ранения несовместимые с жизнью. На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка «Восток» на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что о агрессии российских вооруженных формирований уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Всего 12 марта пророссийские боевики более 10 раз нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты стреляли из гранатометов и минометов.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверял, что на обстрелы российских террористов на Донбассе Вооруженные Силы Украины ответят зеркально.