Буковель. Фото: прес-служба курорта

https://racurs.ua/n151661-podemniki-v-bukovele-pod-konec-sezona-zablokirovala-policiya-video.html

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«Буковель», известный украинский горнолыжный курорт, посетили правоохранители. Полиция подозревает курорт в несоблюдении карантинных ограничений, введенных в «красной» зоне.

Некоторые подъемники были заблокированы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что 13 марта подъемники могут полностью прекратить работу. Причиной для закрытия курорта стало то, что правоохранители получили многочисленные жалобы на нарушение карантинных требований на курорте.





Сейчас областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обсуждает возможность закрытия курорта. До этого на курорте сообщили, что продолжат работу на период жесткого карантина с ограничениями. На период локдауна отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы. На территории «Буковеля» сохраняется масочный режим, везде размещены емкости с антисептиками.





Как известно, с 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун. Чтобы сдержать распространение COVID-19, были закрыты рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, спортзалы, учащихся 5−11 классов отправили на дистанционное обучение.

Напомним, ранее мы сообщали, что горнолыжный курорт «Буковель» будет продолжать работать, однако с определенными ограничениями. Работать будут трассы и подъемники, гостиницы, в том числе с включенными завтраками. Кафе и рестораны тоже не будут закрываться, но предполагается работа на вынос и с доставкой.