Буковель. Фото: прес-служба курорта

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Ракурс

«Буковель», відомий український гірськолижний курорт, відвідали правоохоронці. Наразі поліція підозрює курорт у недотримані карантинних обмежень, що запроваджені у «червоній» зоні.

Деякі підйомники були заблоковані. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Повідомляється, що 13 березня підйомники можуть повністю припинити роботу. Причиною для закриття курорту стало те, що правоохоронці отримали численні скарги через порушення карантинних вимог на курорті.





Наразі обласна комісія з питань ТЕБ та НС обговорює можливість закриття курорту. До цього на курорті повідомили, що продовжать роботу на період жорсткого карантину з обмеженнями. На період локдауну скасовуються масові заходи, концерти та розважальні програми. На території «Буковелю» зберігається масковий режим, всюди розміщені місткості з антисептиками.



Як відомо, з 22 лютого в Івано-Франківській області ввели локальний локдаун. Щоб стримати розповсюдження COVID-19, закрили ресторани, кафе, нічні клуби, кінотеатри, спортзали, учнів 5−11 класів відправили на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гірськолижний курорт «Буковель» продовжуватиме працювати, однак з певними обмеженнями. Працюватимуть траси та витяги, готелі, в тому числі із включеними сніданками. Кав’ярні та ресторани теж не закриватимуться, але передбачається лише виніс замовлень та з доставкою.