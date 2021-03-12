Арахамія. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151660-shtraf-za-parkuvannya-pid-svitloforom-vlipyly-arahamiyi-skilky-styagnuly-z-nardepa-foto.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу» в парламенті, став героєм паркування та припаркувався під світлофором на пішохідному переході неподалік від Офісу президента у Києві.

На відповідне правопорушення відреагувала поліція. Про це повідомив перший заступник начальника поліції Київської області Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Через порушення правил ПДР Давид Арахамія дістав штраф на суму 510 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Давид Арахамія став героєм паркування. Він поставив свою автівку прямісінько під світлофором на пішохідному переході. Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента.