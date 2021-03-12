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Ракурс
Арахамія. Фото: УП

Штраф за «героїчне» паркування вліпили Арахамії (ФОТО)

12 бер 2021, 22:01
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Давид Арахамія, очільник фракції «Слуга народу» в парламенті, став героєм паркування та припаркувався під світлофором на пішохідному переході неподалік від Офісу президента у Києві.

На відповідне правопорушення відреагувала поліція. Про це повідомив перший заступник начальника поліції Київської області Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Допис Білошицього. Скріншот: Facebook

Через порушення правил ПДР Давид Арахамія дістав штраф на суму 510 грн.


Штраф. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Давид Арахамія став героєм паркування. Він поставив свою автівку прямісінько під світлофором на пішохідному переході. Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента.

Джерело: Ракурс


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