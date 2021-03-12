Автівка Арахамії. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151646-sluga-arahamiya-stav-geroiem-parkuvannya-vtysnuvsya-pid-svitloforom-foto.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник фракції «Слуги народу» у Верховній Раді, став героєм паркування. Він поставив свою автівку прямісінько під світлофором на пішохідному переході.

Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

Керівник фракції «Слуга народа» Давид Арахамія приїхав в Офіс президента Зеленського і запаркувався просто на пішохідному переході для народу просто під світлофором, — заявив Ткач.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «слуга» Микола Тищенко потрапив у скандал. Цього разу депутата з президентської фракції «Слуга народу» журналісти спіймали на порушенні Правил дорожнього руху — автомобіль нардепа у Києві рухався смугою для громадського транспорту.