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Ракурс
Максим Микитась, фото: BIHUS info

Екс-керівника «Укрбуду» Микитася звільнили з-під варти

12 бер 2021, 16:43
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Максим Микитась, колишній народний депутат та екс-керівник компанії «Укрбуд» вийшов з ізолятора тимчасового тримання, де перебував за рішенням суду.

Адвокат Микитася Артур Габріелян повідомив про це в коментарі виданню «Суспільне».

Його дійсно звільнено з-під варти за моїм клопотанням, — наголосив Габріелян.

Слідство підозрює Микитася у викраденні юриста з Києва та вимаганні. Захист Микитася ці звинувачення відкидає. Габрієлян раніше заявляв, що, на його думку, за ними стоїть заступник голови Офісу президента Олег Татаров.


31 грудня 2020 року Микитася заарештували в залі Шевченківського райсуду Києва, де йому обирали запобіжний захід. 24 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив Микитасю термін дії запобіжного заходу до 24 квітня.

Микитась також є фігурантом справи про заволодіння майном Нацгвардії на суму 81 млн грн, в межах якої у 2020 році також перебував під вартою. На початку грудня 2020 року суд випустив його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.


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