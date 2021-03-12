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Ракурс
Максим Микитась, фото: BIHUS info

Экс-руководителя «Укрбуда» Микитася освободили из-под стражи

12 мар 2021, 16:43
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Максим Микитася, бывший народный депутат и экс-руководитель компании «Укрбуд» вышел из изолятора временного содержания, где находился по решению суда.

Адвокат Микитась Артур Габриелян сообщил об этом в комментарии изданию «Суспільне».

Его действительно освобожден из-под стражи по моему ходатайству, — отметил Габриелян.

Следствие подозревает Микитась в похищении юриста из Киева и вымогательстве. Защита Микитася эти обвинения отвергает. Габриелян ранее заявлял, что, по его мнению, за ними стоит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.


31 декабря 2020 года Микитася арестовали в зале Шевченковского райсуда Киева, где ему выбирали меру пресечения. 24 февраля Шевченковский райсуд Киева продолжил Микитасю срок действия меры пресечения до 24 апреля.

Микитась также является фигурантом дела о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн, в рамках которой в 2020 году также находился под стражей. В начале декабря 2020 года суд выпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.


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