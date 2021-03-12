Экс-руководителя «Укрбуда» Микитася освободили из-под стражи

Максим Микитась, фото: BIHUS info

https://racurs.ua/n151645-eks-rukovoditelya-ukrbuda-mikitasya-osvobodili-iz-pod-straji.html

Ракурс

Максим Микитася, бывший народный депутат и экс-руководитель компании «Укрбуд» вышел из изолятора временного содержания, где находился по решению суда.

Адвокат Микитась Артур Габриелян сообщил об этом в комментарии изданию «Суспільне».

Его действительно освобожден из-под стражи по моему ходатайству, — отметил Габриелян.

Следствие подозревает Микитась в похищении юриста из Киева и вымогательстве. Защита Микитася эти обвинения отвергает. Габриелян ранее заявлял, что, по его мнению, за ними стоит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

31 декабря 2020 года Микитася арестовали в зале Шевченковского райсуда Киева, где ему выбирали меру пресечения. 24 февраля Шевченковский райсуд Киева продолжил Микитасю срок действия меры пресечения до 24 апреля.

Микитась также является фигурантом дела о завладении имуществом Нацгвардии на сумму 81 млн грн, в рамках которой в 2020 году также находился под стражей. В начале декабря 2020 года суд выпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.