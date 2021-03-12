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Ракурс
Мост обрушился во время ремонта на Волыни, есть травмированные. Фото: Буг

Мост обвалился во время ремонта на Волыни, есть травмированные (ФОТО)

12 мар 2021, 16:36
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На Волыни во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский — Устилуг, а именно в селе Пятидни, обрушился мост.

Травмировались пять работников, которые делали ремонт. Происшествие случилось около 13.00 на трассе H-22, пишет «Суспільне».

Как сообщили в больнице, куда транспортировали пострадавших, один из них получил легкие травмы, остальные трое — средние, еще одного в больницу транспортируют. Все в стабильном состоянии.

Проехать через мост можно — обвалился край закрытой полосы движения, где велись работы.


Источник: Ракурс


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