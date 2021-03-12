Мост обрушился во время ремонта на Волыни, есть травмированные. Фото: Буг

https://racurs.ua/n151644-most-obvalilsya-vo-vremya-remonta-na-volyni-est-travmirovannye-foto.html

Ракурс

На Волыни во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский — Устилуг, а именно в селе Пятидни, обрушился мост.

Травмировались пять работников, которые делали ремонт. Происшествие случилось около 13.00 на трассе H-22, пишет «Суспільне».

Как сообщили в больнице, куда транспортировали пострадавших, один из них получил легкие травмы, остальные трое — средние, еще одного в больницу транспортируют. Все в стабильном состоянии.

Проехать через мост можно — обвалился край закрытой полосы движения, где велись работы.