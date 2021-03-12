Джамала. Фото: НВ

https://racurs.ua/n151643-djamala-udivila-novym-chuvstvennym-albomom-o-chem-on-video.html

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Джамала, украинская певица крымскотатарского происхождения и победительница конкурса «Евровидение» 2016 года, выпустила новый чувственный альбом, чем ошеломила фанов.

Новая работа получил название «Мы» и была записана летом 2020 года. Об этом сообщила сама певица на своей странице в Facebook.





Сообщается, что в альбом вошли восемь треков, среди которых сингл «Благодарная», англоязычная версия саундтрека «Like a Hero» для фильма Агнешки Холланд «Цена правды», и международный хит «Люблю», записанный вместе с казахстанским рэпером Jah Khalib.

Основные композиции нового альбома создавались на львовской студии Jenny Records летом 2020 года. Соавторами песен певицы стали Александра Макаровская, Андрей Чмут, Татьяна Милимко и Дарья Федоренко.

Сама исполнительница описывает альбом как «особенный» и «вдохновленный чувствами».

Если бы меня попросили описать все песни одним предложением, я бы сказала так: «Любовь, сила, благодарность, вера и прощение». Конечно, есть в альбоме и другие эмоции, немного легкомыслия, и даже капелька разочарования. Но, лейтмотив практически всех композиций в том, что нам надо быть благодарным, верить в себя, верить в своих детей, чтобы из них могли вырасти настоящие люди, — комментирует новый альбом певица.



Концертная презентация альбома «Мы» состоится 14 мая в Октябрьском дворце Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тина Кароль выпустила новую песню, которая получила название «Скандал». Это первый сингл с ее будущего альбома, который призван стать знаковым для артистки, поскольку на нем она решила изменить концепцию своего творчества.