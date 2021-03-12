1400 долларов каждому американцу — в США приняли антикризисный план Байдена. Фото: УП

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Законопроект американского президента Джо Байдена о спасении экономики на сумму 1,9 трлн долл преодолел последнюю преграду в Конгрессе. Палата представителей одобрила план масштабной экономической помощи.

Пакет помощи в размере почти 2 трлн долл. пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса и прочее, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно подсчету CNN, тот или иной вид помощи получит 90% американских семей. План предусматривает выплаты большинству граждан в 1 тыс. 400 в дополнение к чекам в 600 долл., которые уже выплачиваются.

Также 49 млрд долл. будет выделено на расширенное тестирование и исследование COVID-19, а 14 млрд выделят на распространение вакцины.

Теперь правящая Демократическая партия планирует двухнедельную кампанию, чтобы сохранить в избирателях память об этом решении до следующих выборов.

В четверг в своем первом после вступления в должность телеобращении к нации президент Байден заявил, что надеется на то, что Америка отметит в этом году 4 июля как день независимости от коронавируса, если американцы примут активное участие в вакцинации.

Подписывая законопроект, Байден пообещал, что эти деньги помогут восстановить экономику Америки и поддержат средний класс.

Это уже третий по счету план спасения экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантином. Два предыдущих пакета были приняты в прошлом году и подписаны бывшим тогда президентом Дональдом Трампом.

По данным университета Джонса Хопкинса, Соединенные Штаты лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 — там зафиксировали 28,1 млн заражений. Из них больше 530 тыс. пациентов умерли.