1400 доларів кожному американцю — в США ухвалили антикризовий план Байдена. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151642-1400-dolariv-kojnomu-amerykancu-v-ssha-uhvalyly-antykryzovyy-plan-baydena.html

Ракурс

Законопроект американського президента Джо Байдена про порятунок економіки на суму 1,9 трлн дол. подолав останню перепону у Конгресі. Палата представників схвалила план масштабної економічної допомоги.

Пакет допомоги у розмірі майже 2 трлн дол. піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу та інше, повідомляють на сайті Білого дому.

Згідно з підрахунком CNN, той чи інший вид допомоги отримає 90% американських родин. План передбачає виплати більшості громадян в 1 тис. 400 на додачу до чеків в 600 дол., які вже виплачуються.

Також 49 млрд дол. буде виділено на розширене тестування та дослідження COVID-19, а 14 млрд виділять на розповсюдження вакцини.

Тепер правляча Демократична партія планує провести двотижневу кампанію, щоб зберегти у пам’яті виборців це рішення до наступних виборів.

У четвер у своєму першому після вступу на посаду телезверненні до нації президент Байден заявив, що сподівається на те, що Америка відзначить цього року 4 липня як день незалежності від коронавірусу, якщо американці візьмуть активну участь у вакцинації.

Підписуючи законопроект, Байден пообіцяв, що ці гроші допоможуть відновити економіку Америки та підтримають середній клас.

Це вже третій за рахунком план порятунку економіки від кризи, викликаної пандемією коронавірусу та карантином. Два попередніх пакети були прийняті минулого року і підписані тодішнім президентом Дональдом Трампом.

За даними університету Джонса Гопкінса, Сполучені Штати лідирують за кількістю підтверджених випадків COVID-19 — там зафіксували 28,1 млн інфікувань. З них понад 530 тис. пацієнтів померли.