Київ готують до снігового Армагеддону, фото — КМДА

https://racurs.ua/ua/n151641-kyyiv-gotuut-do-snigovogo-armageddonu-foto.html

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Київ знову засипає снігом. У столиці 12 березня спостерігається погіршення погодних умов: снігопад та сильний вітер, на дорогах — ожеледиця.

Влада почала вранці готуватися до шторму. Із 17.00 Київська міська держадміністрація тимчасово заборонила в’їзд великогабаритного транспорту до мегаполісу. Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів і дати місце на дорогах снігоприбиральній техніці. Фури впустять до Києва залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

В КМДА попросили киян залишатися вдома на період ускладнення погодних умов, а водіїв пересісти на громадський транспорт.

Мер Києва Віталій Кличко закликав керівників підприємств і організацій за можливості зробити для співробітників короткий робочий день.

Синоптики прогнозують, що 12 березня випаде 5−7 см снігу. «Київавтодор» розпочав превентивну обробку протиожеледними засобами мостів, підйомів і спусків.

Техніка вже виїхала на вихідні позиції у місто, щоб якомога оперативніше прибирати вулиці.