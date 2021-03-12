Киев готовят к снежному Армагеддону, фото — КМДА

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Киев снова засыпает снегом. В столице 12 марта наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах — гололедица.

Власти начали утром готовиться к шторму. С 17.00 Киевская городская госадминистрация временно запретила въезд крупногабаритного транспорта в мегаполис. Ограничения позволят минимизировать возникновение пробок и дать место на дорогах снегоуборочной технике. Фуры пустят в Киев только в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

В КГГА попросили киевлян оставаться дома в период осложнения погодных условий, а водителей пересесть на общественный транспорт.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций по возможности сделать для сотрудников короткий рабочий день.

Синоптики прогнозируют, что 12 марта выпадет 5−7 см снега. «Киевавтодор» начал превентивную обработку противогололедными средствами мостов, подъемов и спусков.

Техника уже выехала на исходные позиции в город, чтобы как можно оперативнее убирать улицы.