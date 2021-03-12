Киев готовят к снежному Армагеддону (ФОТО)https://racurs.ua/n151641-kiev-gotovyat-k-snejnomu-armageddonu-foto.htmlРакурс
Киев снова засыпает снегом. В столице 12 марта наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах — гололедица.
Власти начали утром готовиться к шторму. С 17.00 Киевская городская госадминистрация временно запретила въезд крупногабаритного транспорта в мегаполис. Ограничения позволят минимизировать возникновение пробок и дать место на дорогах снегоуборочной технике. Фуры пустят в Киев только в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.
В КГГА попросили киевлян оставаться дома в период осложнения погодных условий, а водителей пересесть на общественный транспорт.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и организаций по возможности сделать для сотрудников короткий рабочий день.
Синоптики прогнозируют, что 12 марта выпадет 5−7 см снега. «Киевавтодор» начал превентивную обработку противогололедными средствами мостов, подъемов и спусков.
Техника уже выехала на исходные позиции в город, чтобы как можно оперативнее убирать улицы.