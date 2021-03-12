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Ракурс
Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Киев «покраснел» от пробок, синоптики предупреждают о снеге и гололеде (ИНФОГРАФИКА)

12 мар 2021, 10:46
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Киев сегодня, 12 марта, снова страдает от пробок.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания дорожных пробок Google Maps.

Возникновению заторов, в частности, «помогли» сложные погодные условия — гололед на дорогах утром и днем. Также сегодня возможны порывы ветра скорость до 15−20 м/с, а около 11.00 начнется мокрый снег с переходом в дождь.

В связи с этим дорожные службы проводят обработку дорог и тротуаров. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Так, большая пробка наблюдается от въезда в Киев на Житомирском шоссе через проспект Победы.

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Кроме того, заторы возникли на проспектах Любомира Гузара, Бандеры, Лобановского, Николая Бажана и проспекте Шухевича, а также на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Автозаводской, Центральной и Братиславской.

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Также затруднено движение на Гаванском и Южном мостах в направлении на правый берег Днепра.

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Кроме того, затруднено движение на Окружной — в районе Академгородка и Южной Борщаговки.

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps

Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps


Напоминаем, синоптики предупреждают, что погодные условия в ряде регионов Украины 12 марта могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Источник: Ракурс


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