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Киев снова страдает от пробок, фото: Google Maps
Киев «покраснел» от пробок, синоптики предупреждают о снеге и гололеде (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151617-kiev-pokrasnel-ot-probok-sinoptiki-preduprejdaut-o-snege-i-gololede-infografika.htmlРакурс
Киев сегодня, 12 марта, снова страдает от пробок.
Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания дорожных пробок Google Maps.
Возникновению заторов, в частности, «помогли» сложные погодные условия — гололед на дорогах утром и днем. Также сегодня возможны порывы ветра скорость до 15−20 м/с, а около 11.00 начнется мокрый снег с переходом в дождь.
В связи с этим дорожные службы проводят обработку дорог и тротуаров. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада.
Так, большая пробка наблюдается от въезда в Киев на Житомирском шоссе через проспект Победы.
Кроме того, заторы возникли на проспектах Любомира Гузара, Бандеры, Лобановского, Николая Бажана и проспекте Шухевича, а также на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Автозаводской, Центральной и Братиславской.
Также затруднено движение на Гаванском и Южном мостах в направлении на правый берег Днепра.
Кроме того, затруднено движение на Окружной — в районе Академгородка и Южной Борщаговки.
Напоминаем, синоптики предупреждают, что погодные условия в ряде регионов Украины 12 марта могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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