Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Київ «почервонів» від заторів, синоптики попереджають про сніг та ожеледицю (ІНФОГРАФІКА)

12 бер 2021, 10:46
999

Київ сьогодні, 12 березня, знову потерпає від заторів.

Про це свідчать дані сервісу відстежування дорожніх заторів Google Maps.

Виникненню заторів, зокрема, «посприяли» складні погодні умови — ожеледиця на дорогах вранці та вдень. Також сьогодні можливі пориви вітру швидкість до 15−20 м/с, а о близько 11.00 розпочнеться мокрий сніг з переходом у дощ.

У зв’язку з цим дорожні служби проводять обробку доріг та тротуарів. Водіїв закликають бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Так, великий затор спостерігається від в’їзду до Києва на Житомирському шосе через проспект Перемоги.

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Крім того, затори виникли на проспектах Любомира Гузара, Бандери, Лобановського, Миколи Бажана та проспекті Шухевича, а також на вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Автозаводській, Центральній та Братиславській.

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Також ускладнено рух на Гаванському та Південному мостах в напрямку на правий берег Дніпра.

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Крім того, ускладнено рух на Окружній — в районі Академмістечка та Південної Борщагівки.

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps


Нагадуємо, синоптики попереджають, що погодні умови в низці регіонів України 12 березня можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів