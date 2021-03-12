Київ знову потерпає від заторів, фото: Google Maps

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Київ сьогодні, 12 березня, знову потерпає від заторів.

Про це свідчать дані сервісу відстежування дорожніх заторів Google Maps.

Виникненню заторів, зокрема, «посприяли» складні погодні умови — ожеледиця на дорогах вранці та вдень. Також сьогодні можливі пориви вітру швидкість до 15−20 м/с, а о близько 11.00 розпочнеться мокрий сніг з переходом у дощ.

У зв’язку з цим дорожні служби проводять обробку доріг та тротуарів. Водіїв закликають бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду.

Так, великий затор спостерігається від в’їзду до Києва на Житомирському шосе через проспект Перемоги.

Крім того, затори виникли на проспектах Любомира Гузара, Бандери, Лобановського, Миколи Бажана та проспекті Шухевича, а також на вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Автозаводській, Центральній та Братиславській.

Також ускладнено рух на Гаванському та Південному мостах в напрямку на правий берег Дніпра.

Крім того, ускладнено рух на Окружній — в районі Академмістечка та Південної Борщагівки.

Нагадуємо, синоптики попереджають, що погодні умови в низці регіонів України 12 березня можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.