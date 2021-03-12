Джамала. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n151643-djamala-zdyvuvala-novym-chuttievym-albomom-pro-scho-vin-video.html

Ракурс

Джамала, українська співачка кримськотатарського походження та переможниця конкурсу «Євробачення» 2016 року, випустила новий чуттєвий альбом та приголомшила фанів.

Новий альбом отримав назву «Ми», і був записаний влітку 2020 року. Про це повідомила сама співачка на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що до альбому увійшли вісім треків, серед яких сингл «Вдячна», англомовна версія саундтреку «Like a Hero» для фільму Агнешки Холланд «Ціна правди», та міжнародний хіт «Кохаю», записаний разом з казахстанським репером Jah Khalib.

Основні композиції нового альбому створювалися на львівській студії Jenny Records влітку 2020 року. Співавторами пісень співачки стали Олександра Макарівська, Андрій Чмут, Тетяна Мілімко і Дарина Федоренко.

Сама виконавиця описує альбом як дуже особливий та натхнений почуттями.

Якби мене попросили описати всі пісні одним реченням, я б сказала так: «Любов, сила, подяка, віра і прощення». Звичайно, є в альбомі й інші емоції, трохи легковажності, ы навіть крапелька розчарування. Але, лейтмотив практично всіх композицій у тому, що нам треба бути вдячним, вірити в себе, вірити у своїх дітей, щоб з них могли вирости справжні люди, — коментує новий альбом співачка.



Концертна презентація альбому «Ми» відбудеться 14 травня в Жовтневому палаці Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль випустила нову пісню, яка отримала назву «Скандал». Це перший сингл з її майбутнього альбому, який покликаний стати знаковим для артистки, оскільки на ньому вона вирішила змінити концепцію своєї творчості.