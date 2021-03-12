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Ракурс
Міст обвалився під час ремонту на Волині, є травмовані. Фото: Буг

Міст обвалився під час ремонту на Волині, є травмовані (ФОТО)

12 бер 2021, 16:36
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На Волині під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський — Устилуг, а саме у селі П’ятидні, обвалився міст.

Травмувалися п’ять працівників, що робили ремонт. Подія трапилася близько 13.00 на трасі H-22, пише «Суспільне».

Як повідомили у лікарні Володимира, куди транспортували потерпілих, один з них отримав легкі травми, інші троє - середні, ще одного в лікарню транспортують. Усі у стабільному стані.

Проїхати через міст можна — обвалився край закритої смуги руху, де велися роботи.


Джерело: Ракурс


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