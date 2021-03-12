Ринкові тарифи з 1 квітня анонсував «Нафтогаз» — скільки заплатимо

Тарифи на газ. Фото: Istock

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Тарифи на газ з 1 квітня будуть встановлюватися на ринкових засадах. У «Нафтогазі» заявили, що цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від цін, які були встановлені постановою Кабміну від 18 січня 2021 року № 25.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Уже з квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться, — заявили в «Нафтогазі».



Усі постачальники зобов’язані в термін до 25 квітня повідомити побутовим споживачам ціну на газ, яка діятиме протягом року, і опублікувати її на своїх сайтах. Водночас постачальники природного газу зможуть пропонувати інші варіанти (місячні, квартальні тарифи).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що регулятор ринку комунальних послуг та тарифів схвалив проект рішення щодо запровадження річного продукту ціни на природний газ. Він стосується правил постачання природного газу та типового договору постачання природного газу побутовим споживачам. Відтепер передбачена можливість надання споживачам річного договору на постачання, у якому запропонують незмінну впродовж року ціну палива.