Рыночные тарифы с 1 апреля анонсировал «Нафтогаз» — сколько заплатим

Тарифы на газ. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151659-rynochnye-tarify-s-1-aprelya-anonsiroval-naftogaz-skolko-zaplatim.html

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Тарифы на газ с 1 апреля будут устанавливаться на рыночных принципах. В «Нафтогазе» заявили, что ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от цен, которые были установлены постановлением Кабмина от 18 января 2021 № 25.

Об этом сообщается на сайте компании.

Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться, — заявили в «Нафтогазе».



Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие варианты (месячные, квартальные тарифы).

Напомним, ранее мы сообщали, что регулятор рынка коммунальных услуг и тарифов одобрил проект решения о введении годового продукта цены на природный газ. Он касается правил поставки природного газа и типового договора поставки природного газа бытовым потребителям. Отныне предусмотрена возможность предоставления потребителям годового договора на поставку, в котором предложат неизменную в течение года цену топлива.