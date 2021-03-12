Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n151658-ukraina-daet-sdachi-zelenskiy-obyasnil-poslednie-resheniya-snbo-video.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наконец-то «дает сдачи» тем, кто долгие годы пользовался слабостью государства и отсутствием законов.

Последние решения СНБО президент объяснил в своем новом видеообращении, которое опубликовал Офис президента.

Украина дает сдачи тем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости. Пока мы с вами верили, что справедливость есть, некоторые присваивал себе государственные ресурсы, стратегические предприятия, турбопроводы, и даже, как выяснилось, Конституционный суд Украины, — заявил Зеленский.

Как заявил президент, благодаря решению СНБО, Украине удалось пресечь попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией, и наложить санкции на лиц, которые вели бизнес на оккупированных территориях. Он добавил, что поддерживает санкции США в отношении бывшего владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, а государство работает над тем, чтобы вернуть в Украину украденные средства.

Мы четко видим разницу, в чем заключается большой бизнес и олигархический класс. А вот фамилии здесь не имеют никакого значения. Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно, или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое — поддерживается, второе — заканчивается, — заявил президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения санкций против физических и юридических лиц. До самого заседания СМИ не узнают, против кого именно будут вводить ограничения.