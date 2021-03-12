Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151658-ukrayina-daie-zdachi-zelenskyy-poyasnyv-ostanni-rishennya-rnbo-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що санкціями Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Україна нарешті «дає здачі» тим, хто довгі роки користувався слабкістю держави та відсутністю законів.

Останні рішення РНБО президент пояснив у своєму новому відеозвернені, яке опублікував Офіс президента.

Україна дає здачі тим, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та справедливості. Поки ми з вами вірили, що справедливість є, дехто привласнював собі державні ресурси, стратегічні підприємства, турбопроводи, і навіть, як з’ясувалося, Конституційний суд України, — заявив Зеленський.

Як заявив президент, завдяки рішенням РНБО, Україні вдалося присікти спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією, та накласти санкції на осіб, які вели бізнес на окупованих територіях. Він додав, що підтримує санкції США щодо колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського, а держава працює над тим, щоб повернути в Україну кошти.

Ми чітко бачимо різницю, в чому полягає великий бізнес та олігархічний клас. А от прізвища тут не мають жодної різниці. Важливо одне — ти готовий працювати законно і прозоро, або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та інших державних службовців. Перше — підтримується, друге — закінчується, — заявив президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб. До самого засідання ЗМІ не дізнаються, проти кого саме будуть запроваджувати обмеження.