Не в «харківських угодах» справа — Литвин пожалівся на переслідування через намагання очолити КНУ. Фото: Telegram

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Володимир Литвин, колишній голова Верховної Ради, заявив, що секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов порушив університетський виборчий процес, аби «збити» його з майбутньої посади ректора Київського національного університету (КНУ).

Для своїх цілей Данілов нібито прикривався «харківськими угодами». Про це Литвин розповів в інтерв’ю для «Страны».

За його словами, секретар РНБО приділив особисту увагу його персоні, і заявив, що Литвин не заслуговує очолювати КНУ.

Хоча, здавалося б, до чого це до «харківських угод»? За фактом Данілов за допомогою адміністративного ресурсу вдерся в університетський виборчий процес, порушивши при цьому всі правила. Яке право він має втручатися у вибори?, — запитується Литвин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «харківські угоди» щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України почала розслідувати Служба безпеки України (СБУ). Досудове розслідування розпочали щодо посадовців за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки.