Розслідувати «харківські угоди» почала СБУ

Харківські угоди. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n151655-rozsliduvaty-harkivski-ugody-pochala-sbu.html

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«Харківські угоди» щодо перебування Чорноморського флоту Росії на території України почала розслідувати Служба безпеки України (СБУ).

Досудове розслідування розпочали щодо посадовців за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що у СБУ наразі з’ясовують обставини підготовки та підписання угоди 21 квітня 2010 року й те, як депутати дотримувались регламенту Ради під час голосування за ратифікацію. За попередніми даними, підписання цього документу призвело до збільшення кількості російських військових, які потім були причетні до анексії Криму.

Як відомо, 21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення. Вважається, що Харківські угоди, підписані в Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим, відкрили дорогу до анексії Криму.